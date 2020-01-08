Момент крушения украинского самолета под Тегераном - ВИДЕО

Иранское агентство ISNA показало кадры, на которых запечатлено, предположительно, крушение пассажирского Boeing 737-800 "Украинских авиалиний", направлявшегося из Тегерана в Киев. Самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта, все 176 человек на борту погибли, передает Day.Az со ссылкой на tvrain.ru.

Государственные СМИ Ирана называют причиной катастрофы технические неполадки. Сотрудники аэропорта заявляют, что к ней привело возгорание двигателя. Данные о национальностях погибших противоречивы - глава чрезвычайных служб Ирана заявил, что на борту было 147 иранцев и 32 иностранца. СНБО Украины сообщает об 11 погибших украинцах.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.