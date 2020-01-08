Власти Кувейта опровергли информацию о выводе войск США

Страница информационного агентства KUNA в Twitter подверглась хакерской атаке, вследствие чего на ней были опубликованы несоответствующие действительности данные о выводе войск США из Кувейта. Об этом сообщили в среду власти эмирата, передает телеканал Al Arabiya.

Ранее поступила информация о том, что через несколько дней США планируют начать вывод войск из Кувейта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.