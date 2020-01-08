https://news.day.az/world/1192227.html Власти Кувейта опровергли информацию о выводе войск США
Власти Кувейта опровергли информацию о выводе войск США
Страница информационного агентства KUNA в Twitter подверглась хакерской атаке, вследствие чего на ней были опубликованы несоответствующие действительности данные о выводе войск США из Кувейта. Об этом сообщили в среду власти эмирата, передает телеканал Al Arabiya.
Ранее поступила информация о том, что через несколько дней США планируют начать вывод войск из Кувейта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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