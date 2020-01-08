Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана

Украинец Андрей Бузаров, который находится в Тегеране, сообщил, что должен был лететь в Киев потерпевшим крушение Boeing, но обстоятельствам вопреки взял билет на другой рейс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

"Четвертого января, когда я пришел в офис в МАУ, мне там порекомендовали купить билет на 9 января, а не на восьмое, так как он дешевле. Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на восьмое, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на девятое и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице", - написал Бузаров на своей странице в Facebook.

Рейс в Киев, на который он купил билет, теперь отменен из-за временного ограничения полетов, добавил украинец.

Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду заявил, что Киев с 9 января приостановил полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы.