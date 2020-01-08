При взрыве газа в Казахстане пострадали 7 человек, погиб ребенок - ВИДЕО

Десятилетний ребенок скончался, еще семь человек получили травмы после взрыва газовоздушной смеси в городе Каскелен Алматинской области Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД страны Нурсултан Нурахметов, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Восемь человек получили различные травмы, в том числе четверо детей. Всех пострадавших доставили в больницу. Ребенок 2009 года рождения скончался в больнице от полученных травм", - рассказал Нурахметов РИА Новости.

Инцидент произошел в среду примерно в 13.15 по местному времени в квартире на пятом этаже жилого дома.

По данным главы МВД, жителей дома эвакуировали. Для нуждающихся организовано временное проживание. В настоящее время устанавливается причина происшествия.

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