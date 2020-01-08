«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты

Авиакомпания "Аэрофлот" разработала альтернативные маршруты для полетов на Ближний Восток после крушения в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.

В "Аэрофлоте" сообщили, что альтернативные маршруты разработаны "в соответствии с рекомендациями Росавиации". Ведомство ранее рекомендовало воздержаться от полетов в Иран, Ирак, над Персидским и Оманским заливами.

"Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов. "Аэрофлот" вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации",- сообщили в компании.

В "Аэрофлоте" пока не говорят о начале полетов по разработанным маршрутам. На сайте авиакомпании можно купить билет по маршруту Москва-Тегеран на 8 января.