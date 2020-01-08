Иран не передаст компании Boeing черные ящики с украинского самолета

Иран не передаст черные ящики самолета авиалиний МАУ, который разбился около Тегерана, компании-авиастроителю Boeing.

Об этом заявил руководитель организации гражданской авиации страны, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.

Пока что неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать данные.