https://news.day.az/world/1192282.html В Грузии от «свиного гриппа» скончались 2 человека
В Грузии от «свиного гриппа» скончались 2 человека
В Грузии за последние 5 месяцев от "свиного гриппа" (H1N1) скончались 2 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
"В обоих случаях пациенты поздно обратились в лечебные учреждения. Грипп только обострил имевшиеся у них хронические заболевания", - отметил Гамкрелидзе.
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