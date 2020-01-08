В Грузии от «свиного гриппа» скончались 2 человека

В Грузии за последние 5 месяцев от "свиного гриппа" (H1N1) скончались 2 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"В обоих случаях пациенты поздно обратились в лечебные учреждения. Грипп только обострил имевшиеся у них хронические заболевания", - отметил Гамкрелидзе.