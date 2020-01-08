https://news.day.az/world/1192283.html Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток"

Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток"

В мире, 8 января 2020 17:37 242

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - запустили работу газопровода "Турецкий поток". Официальная церемония ввода в эксплуатацию этого объекта состоялась в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С российской стороны в мероприятии также принимают участие министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер, которые выступили с докладами перед церемонией начала поставок по газопроводу. Кроме того, участникам мероприятия показали видеопрезентацию проекта. В зале, где состоялась церемония, присутствовали также президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Проект "Турецкий поток" представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию, а с 5 января российский газ через новую компрессорную станцию "Странджа-2" в Болгарии стали получать Республика Северная Македония и Греция.

Переговоры между "Булгартрансгазом" и российской компанией "Газпром экспорт" по транзиту газа через территорию Болгарии завершились в последние дни 2019 года. От нового пункта поставки газа - компрессорной станции "Странджа-2" - Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд кубометров газа. Благодаря тому, что теперь газ будет поступать на территорию страны из Турции, София сможет сократить транзитные расходы примерно на 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Мазахир Панахов дал кандидатам рекомендации по предвыборной деятельности 18:06, Политика 0
В Грузии от «свиного гриппа» скончались 2 человека 18:01, В мире 58
НАНА создает сценарий изменений климатических параметров 17:54, Общество 126
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 17:48, Политика 174
Прагматизм возобладает, и масштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать - Ильгар Велизаде о конфликте Ирана и США 17:46, Политика 209
Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего побега 17:43, В мире 214
Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток" 17:37, В мире 245
Обнародованы данные о гражданах Азербайджана, взятых в плен и заложники 17:33, Политика 305
Избирательная комиссия не имеет права нарушать процедурные правила - председатель ЦИК 17:29, Политика 261
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты 17:25, В мире 315
Иран не передаст компании Boeing черные ящики с украинского самолета 17:20, В мире 380
При взрыве газа в Казахстане пострадали 7 человек, погиб ребенок - ВИДЕО 17:17, В мире 331
"Азеристиликтеджхизат" полностью погасил свой долг "Азеригаз" 17:11, Экономика 365
Хикмет Гаджиев рассказал о двусторонних связях между Азербайджаном и Францией 17:09, Политика 375
Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа благодаря "Турецкому потоку" 17:05, В мире 380
Хикмет Гаджиев провел переговоры в Париже - ФОТО 16:57, Политика 496
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана 16:51, В мире 511
Посол Польши эвакуирована из Ирака 16:47, В мире 485
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения - ВИДЕО 16:41, В мире 1 022
Субсидирование затронет все сферы сельского хозяйства - заявление Кабмина 16:39, Экономика 509
В 2019 году в Армении зарегистрирован демографический кризис 16:36, Политика 581
Президент Ильхам Алиев принял Анара Гулиева в связи с назначением на должность главы Госкомитета по градостроительству и архитектуре - ФОТО 16:32, Политика 856
Армянский солдат застрелился из пулемета 16:30, Политика 618
Реформы Президента Ильхама Алиева открывают новые возможности для бизнеса 16:26, Политика 778
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США 16:20, В мире 646
Центробанк привлек 150 миллионов манатов 16:12, Экономика 632
В Азербайджане снижен возраст получающих пособие пенсионеров 16:07, Общество 947
Влияние ситуации в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку - ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО 15:59, Общество 1 923
Назначен новый глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре - распоряжение Президента Ильхама Алиева 15:53, Политика 1 030
Песню «Sarı gəlin» сравнили с саундтреком "Игры престолов" - Реакция европейцев на азербайджанскую песню - ВИДЕО 15:48, Культура 886
Президент Ильхам Алиев освободил от должности первого замглавы Госкомитета по градостроительству и архитектуре 15:46, Политика 1 022
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана 15:44, В мире 1 044
В Австралии убьют 10 тыс. верблюдов 15:40, В мире 858
Армения несет ответственность за убийство азербайджанского пограничника - обращение МИД 15:33, Политика 973
Власти Кувейта опровергли информацию о выводе войск США 15:27, В мире 816
США выведут войска с базы "Арифджан" 15:21, В мире 938
Нетаньяху пообещал сокрушительный удар "любому, кто атакует Израиль" 15:14, В мире 956
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле 15:08, В мире 915
Finnair временно приостановила полеты над Ираном и Ираком 15:03, В мире 877
В Абшеронском районе восстановлена подача газа 14:59, Общество 894
В Азербайджане радикальная оппозиция полностью исчерпала себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 14:55, Политика 930
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому 14:49, Политика 1 142
Туристы из Европы стали чаще посещать Азербайджан 14:48, Туризм 1 363
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани 14:47, Политика 1 114
В минобороны Ирана рассказали о следующем ответе США 14:46, В мире 1 225
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на сотни миллионов 14:42, Экономика 1 007
Роухани: Иранская атомная промышленность будет работать без ограничений 14:37, В мире 1 034
Азербайджан упростил механизм выдачи аграрных субсидий 14:35, Экономика 1 009
OnePlus представила необычный смартфон с исчезающей камерой - ФОТО 14:32, Технологии 1 047
Названа дата слушания по делу Юниса Сафарова 14:28, Общество 1 017
Бакинская высшая школа нефти - лидер с точки зрения карьерных возможностей 14:25, Общество 1 077
Маршруты полётов состоятельных азербайджанцев на новогодние праздники (R) 14:22, Туризм 1 211
Samsung выпустит «неубиваемый» смартфон - ФОТО 14:19, Технологии 1 135
Доставка нефти из стран Персидского залива подорожала 14:15, В мире 1 101
Авиакомпания Lufthansa приостановила полеты над Ираком и Ираном 14:11, В мире 1 088
Глава МИД ФРГ осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке 14:07, В мире 1 155
В Иране нашли второй черный ящик с разбившегося украинского лайнера 14:03, В мире 1 160
Азербайджанец выиграл крупную сумму в испанскую лотерею – как ему это удалось (R) 14:00, Экономика 1 732
Зариф и Чавушоглу обсудили удары Тегерана по базам США в Ираке 13:57, В мире 1 183
В Ташкенте начался новый суд над Гульнарой Каримовой 13:52, В мире 1 307
В Армении уничтожают русские церкви - вслед за мечетями 13:48, Политика 2 114
Air France приостановила перелеты над территориями Ирана и Ирака 13:48, В мире 1 178
Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии - ФОТО 13:44, Культура 1 259
Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана 13:40, В мире 1 292
В Баку ожидаются дожди 13:36, Общество 3
Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке 13:27, В мире 1 262
Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году 13:23, Экономика 1 271
Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране 13:19, В мире 1 368
Глава МИД Британии осудил удары Ирана по базам США в Ираке 13:12, В мире 1 341
"Международные авиалинии Украины" заверили, что разбившийся в Иране самолет был исправен 13:09, В мире 1 383
«Эйр Астана» прекратила полеты над Ираком и Ираном 12:58, В мире 1 387
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн 12:54, Общество 1 392
Pensiya almaq istəyənlərə ŞAD XƏBƏR: Yaş həddində dəyişiklik 12:50, Azərbaycanca 3 410
Чавушоглу совершит визит в Ирак 12:46, В мире 1 474
Похоронен погибший в результате армянской провокации азербайджанский пограничник - ФОТО 12:42, Общество 1 522
Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной" 12:31, В мире 1 556
140 граждан Ирана погибли при крушении самолета украинской авиакомпании 12:27, В мире 1 705
Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе 12:23, В мире 1 566
"Украинские авиалинии" приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок 12:09, В мире 1 635
В Могадишо взорвался заминированной автомобиль, есть жертвы 12:05, В мире 1 641
Казахстанцам порекомендовали не покупать билеты компании Bek Air 12:01, В мире 1 637
Стало известно, граждане каких стран были на борту упавшего в Иране самолета - СМИ 11:56, В мире 2 078
Азербайджан выразил соболезнования Украине в связи с крушением самолета в Иране 11:53, Политика 1 701
АФФА учредила важную должность 11:50, Спорт 1 728
Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана 11:46, В мире 2 100
Malaysia Airlines прекратила полеты над территорией Ирана 11:43, В мире 1 674
Инновационная услуга “Мобильная оплата” уже в Азербайджане! (R) 11:39, Экономика 1 784
На Абшероне возникли перебои в подаче газа 11:36, Общество 1 797
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 11:33, В мире 1 816
Украинское посольство исключило версию теракта в разбившемся самолете 11:30, В мире 1 806
Азербайджан как главный дипломатический хаб региона - внешнеполитические итоги 2019 11:26, Политика 1 833
Завтра в Джоджуг Марджанлы запустят маршрутные автобусы 11:23, Общество 1 784
Страшные кадры горящего ТЦ в России - ВИДЕО 11:20, В мире 2 417
В авиакатастрофе в Тегеране погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа 11:17, В мире 1 817
Иранские военные самолеты подняты в воздух 11:03, В мире 2 329
Военные США в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет - СМИ 10:44, В мире 2 129
Азербайджан примет участие в церемонии открытия "Турецкого потока" 10:40, Экономика 2 062
Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев 10:37, В мире 2 096
В США пройдет марш "Нет войне с Ираном" 10:34, В мире 2 044
Кадры первых минут после крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 10:31, В мире 2 985
В Иране произошли два сильных землетрясения у АЭС «Бушер» 10:28, В мире 2 609
В Сети появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране - СТРАШНЫЕ КАДРЫ 10:25, В мире 3 378
Признавшийся в растрате республиканец ушел из конгресса США 10:22, В мире 1 985
В иранском аэропорту назвали причину крушения украинского лайнера 10:19, В мире 2 812
Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране 10:17, В мире 2 020
В украинский самолет случайно попала иранская ракета - СМИ 10:14, В мире 6 790
Опубликованы новые кадры атаки Ирана на американскую базу - ВИДЕО 10:12, В мире 2 255
Истребители США поднялись с нескольких авиабаз на Ближнем Востоке 10:10, В мире 2 409
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 10:08, Политика 2 032
Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета 10:05, В мире 2 066
Азербайджан уточняет наличие своих граждан среди погибших при авиакатастрофе в Иране - ОБНОВЛЕНО 10:02, Общество 2 205
Иран привел в готовность все подземные ракетные объекты 09:57, В мире 2 178
В Азербайджане подорожало золото 09:54, Экономика 2 155
Назначен новый глава дорожной полиции Баку 09:51, Общество 3 393
80 человек погибли на американской военной базе - в результате атаки Ирана - ВИДЕО 09:44, В мире 3 329
Начальник штаба вооруженных сил Ирана пригрозил США 09:40, В мире 2 230
В Азербайджане участились молнии, град, ливни - ИССЛЕДОВАНИЕ 09:36, Общество 2 245
Появились кадры второй атаки Ирана на военную базу США в Ираке - ВИДЕО 09:33, В мире 3 628
Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране 09:29, В мире 2 263
Все пассажиры самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли 09:25, В мире 2 821
Вокруг Белого дома усилены меры безопасности из-за ситуации с Ираном 09:22, В мире 2 201
Компания Boeing изучает информацию о крушении украинского лайнера в Иране 09:18, В мире 2 244
Первые кадры с места крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 09:12, В мире 5 162
Помпео срочно вызвали в конгресс на слушания по Ирану 08:55, В мире 2 440
Стало известно, сколько человек было на борту рухнувшего украинского самолета 08:51, В мире 2 636
Иран серьезно предостерег США - направлено письмо в ООН 08:49, В мире 2 490
SOCAR подвела итоги и обнародовала планы на 2020 год 08:45, Экономика 2 542
Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе 08:33, В мире 2 521
Нефть резко подорожала после ударов Ирана по США 08:29, В мире 2 485
Иранские силы нанесли удары по американской базе - 35 раз 08:26, В мире 2 577
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком 08:24, В мире 2 432
Иран атаковал ракетами объекты США, десятки погибших - эскалация ситуации в регионе - ОБНОВЛЕНО 3 - ФОТО - ВИДЕО 08:21, В мире 22 451
В Иране рухнул украинский самолет - на борту было около 180 пассажиров - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО 08:16, В мире 27 703
ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру 08:12, В мире 2 529
В 2020 году Европе придется иметь дело совсем с другим Азербайджаном - Тофик Аббасов для Day.Az 08:00, Политика 3 232
МИД Италии назвал Ливию угрозой для ЕС 07:52, В мире 2 544
Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке 07:36, В мире 2 718
Британия назвала условие вывода войск из Ирака 07:21, В мире 2 753
Помпео отказали в почетном гражданстве 07:07, В мире 2 855
В США заявили о поиске дипломатического решения ситуации с Ираном 06:34, В мире 2 963
Макрон провел телефонные переговоры с Роухани 05:01, В мире 3 283
Франция усилит защиту своих военных в Ираке 03:32, В мире 3 561
Трамп пригрозил Ираку санкциями 02:04, В мире 3 926
Трамп готов соблюдать запрет на разрушение культурных объектов Ирана 00:48, В мире 4 234
Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном 00:04, В мире 4 505
День, когда сепаратисты узнали настоящую силу Азербайджана - к годовщине операции "Горадиз" - ФОТО 7 января 23:45, Политика 4 885
Армяне ставят Азербайджан в пример Пашиняну - скандал с МВФ набирает обороты 7 января 23:30, Политика 5 444
Мурад Дадашов получил высокую должность - СМИ 7 января 23:25, Общество 11 595
Путин прибыл в Стамбул 7 января 23:09, В мире 4 694
США привели силы на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность 7 января 23:00, В мире 4 666
Ещё новости