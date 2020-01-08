Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего побега

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, таинственным путем покинувший Токио, где находился под домашним арестом, выступил в среду с критикой в адрес японских властей за жестокое обращение и нарушение прав человека. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бейруте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Меня допрашивали по восемь часов в день без присутствия адвокатов", - сказал он. Кроме того, по его словам, прокуратура Токио угрожала преследованием его семьи, если он не подпишет признание.

Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего бегства из Японии. "Я не буду рассказывать, как я смог покинуть Японию, хотя понимаю, что многие из вас пришли сюда именно за этим", - отметил Карлос Гон.

Он заявил, что среди организаторов сговора против него был бывший глава Nissan Хирото Саикава.

По словам Гона, он был готов уйти в отставку еще в 2018 году, но альянс попросил его остаться.

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Промышленнику были предъявлены обвинения в нарушении японского финансового законодательства. Весной прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. Ему было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания. В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря, находясь в Бейруте, он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости.