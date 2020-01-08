https://news.day.az/world/1192294.html Атаки на базы в Ираке нарушают суверенитет ООН и ведут к эскалации - заявление ООН
Атаки на базы в Ираке нарушают суверенитет ООН и ведут к эскалации - заявление ООН
Миссия ООН в Ираке заявила, что атаки на авиабазы страны нарушают ее суверенитет, и призвала все стороны к сдержанности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Недавние ракетные удары по базам в провинциях Эрбиль и Анбар только эскалируют конфликт и вновь нарушают суверенитет Ирака, - отмечается в сообщении, размещенном в Twitter миссии во вторник. - Мы призываем к сдержанности и началу диалога".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре