https://news.day.az/world/1192316.html Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе

Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе

В мире, 8 января 2020 19:19 172

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган высказались за решение всех проблем в районе Персидского залива только мирными методами на основе международного права, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"И в связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права", - сказал Лавров журналистам.
Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Япония временно закрыла посольство в Ираке 19:30, В мире 105
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе 19:19, В мире 176
Карлос Гон назвал причину своего ареста 19:05, В мире 264
Новшество для азербайджанских фермеров 18:51, Экономика 334
В Стамбуле обрушился ресторан, есть пострадавшие 18:38, В мире 409
Атаки на базы в Ираке нарушают суверенитет ООН и ведут к эскалации - заявление ООН 18:25, В мире 511
В Грузии от «свиного гриппа» скончались 2 человека 18:13, В мире 545
Мазахир Панахов дал кандидатам рекомендации по предвыборной деятельности 18:01, Политика 520
НАНА создает сценарий изменений климатических параметров 17:54, Общество 576
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 17:48, Политика 607
Прагматизм возобладает, и масштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать - Ильгар Велизаде о конфликте Ирана и США 17:46, Политика 749
Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего побега 17:43, В мире 657
Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток" 17:37, В мире 700
Обнародованы данные о гражданах Азербайджана, взятых в плен и заложники 17:33, Политика 848
Избирательная комиссия не имеет права нарушать процедурные правила - председатель ЦИК 17:29, Политика 671
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты 17:25, В мире 744
Иран не передаст компании Boeing черные ящики с украинского самолета 17:20, В мире 839
При взрыве газа в Казахстане пострадали 7 человек, погиб ребенок - ВИДЕО 17:17, В мире 731
"Азеристиликтеджхизат" полностью погасил свой долг "Азеригаз" 17:11, Экономика 767
Хикмет Гаджиев рассказал о двусторонних связях между Азербайджаном и Францией 17:09, Политика 767
Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа благодаря "Турецкому потоку" 17:05, В мире 764
Хикмет Гаджиев провел переговоры в Париже - ФОТО 16:57, Политика 919
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана 16:51, В мире 933
Посол Польши эвакуирована из Ирака 16:47, В мире 869
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения - ВИДЕО 16:41, В мире 1 706
Субсидирование затронет все сферы сельского хозяйства - заявление Кабмина 16:39, Экономика 877
В 2019 году в Армении зарегистрирован демографический кризис 16:36, Политика 980
Президент Ильхам Алиев принял Анара Гулиева в связи с назначением на должность главы Госкомитета по градостроительству и архитектуре - ФОТО 16:32, Политика 4 128
Армянский солдат застрелился из пулемета 16:30, Политика 1 008
Реформы Президента Ильхама Алиева открывают новые возможности для бизнеса 16:26, Политика 4 017
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США 16:20, В мире 1 036
Центробанк привлек 150 миллионов манатов 16:12, Экономика 993
В Азербайджане снижен возраст получающих пособие пенсионеров 16:07, Общество 1 404
Влияние ситуации в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку - ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО 15:59, Общество 2 371
Назначен новый глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре - распоряжение Президента Ильхама Алиева 15:53, Политика 1 440
Песню «Sarı gəlin» сравнили с саундтреком "Игры престолов" - Реакция европейцев на азербайджанскую песню - ВИДЕО 15:48, Культура 1 295
Президент Ильхам Алиев освободил от должности первого замглавы Госкомитета по градостроительству и архитектуре 15:46, Политика 1 410
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана 15:44, В мире 1 597
В Австралии убьют 10 тыс. верблюдов 15:40, В мире 1 250
Армения несет ответственность за убийство азербайджанского пограничника - обращение МИД 15:33, Политика 1 386
Власти Кувейта опровергли информацию о выводе войск США 15:27, В мире 1 187
США выведут войска с базы "Арифджан" 15:21, В мире 1 324
Нетаньяху пообещал сокрушительный удар "любому, кто атакует Израиль" 15:14, В мире 1 337
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле 15:08, В мире 1 275
Finnair временно приостановила полеты над Ираном и Ираком 15:03, В мире 1 234
В Абшеронском районе восстановлена подача газа 14:59, Общество 1 264
В Азербайджане радикальная оппозиция полностью исчерпала себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 14:55, Политика 1 301
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому 14:49, Политика 1 546
Туристы из Европы стали чаще посещать Азербайджан 14:48, Туризм 1 760
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани 14:47, Политика 1 497
В минобороны Ирана рассказали о следующем ответе США 14:46, В мире 1 622
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на сотни миллионов 14:42, Экономика 1 378
Роухани: Иранская атомная промышленность будет работать без ограничений 14:37, В мире 1 397
Азербайджан упростил механизм выдачи аграрных субсидий 14:35, Экономика 1 377
OnePlus представила необычный смартфон с исчезающей камерой - ФОТО 14:32, Технологии 1 406
Названа дата слушания по делу Юниса Сафарова 14:28, Общество 1 378
Бакинская высшая школа нефти - лидер с точки зрения карьерных возможностей 14:25, Общество 1 441
Маршруты полётов состоятельных азербайджанцев на новогодние праздники (R) 14:22, Туризм 1 573
Samsung выпустит «неубиваемый» смартфон - ФОТО 14:19, Технологии 1 495
Доставка нефти из стран Персидского залива подорожала 14:15, В мире 1 458
Авиакомпания Lufthansa приостановила полеты над Ираком и Ираном 14:11, В мире 1 441
Глава МИД ФРГ осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке 14:07, В мире 1 513
В Иране нашли второй черный ящик с разбившегося украинского лайнера 14:03, В мире 1 511
Азербайджанец выиграл крупную сумму в испанскую лотерею – как ему это удалось (R) 14:00, Экономика 2 127
Зариф и Чавушоглу обсудили удары Тегерана по базам США в Ираке 13:57, В мире 1 544
В Ташкенте начался новый суд над Гульнарой Каримовой 13:52, В мире 1 673
В Армении уничтожают русские церкви - вслед за мечетями 13:48, Политика 2 774
Air France приостановила перелеты над территориями Ирана и Ирака 13:48, В мире 1 528
Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии - ФОТО 13:44, Культура 1 630
Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана 13:40, В мире 1 652
В Баку ожидаются дожди 13:36, Общество 4
Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке 13:27, В мире 1 620
Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году 13:23, Экономика 1 628
Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране 13:19, В мире 1 724
Глава МИД Британии осудил удары Ирана по базам США в Ираке 13:12, В мире 1 698
"Международные авиалинии Украины" заверили, что разбившийся в Иране самолет был исправен 13:09, В мире 1 738
«Эйр Астана» прекратила полеты над Ираком и Ираном 12:58, В мире 1 743
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн 12:54, Общество 1 751
Pensiya almaq istəyənlərə ŞAD XƏBƏR: Yaş həddində dəyişiklik 12:50, Azərbaycanca 3 956
Чавушоглу совершит визит в Ирак 12:46, В мире 1 830
Похоронен погибший в результате армянской провокации азербайджанский пограничник - ФОТО 12:42, Общество 1 908
Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной" 12:31, В мире 1 917
140 граждан Ирана погибли при крушении самолета украинской авиакомпании 12:27, В мире 2 074
Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе 12:23, В мире 1 930
"Украинские авиалинии" приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок 12:09, В мире 1 992
В Могадишо взорвался заминированной автомобиль, есть жертвы 12:05, В мире 1 993
Казахстанцам порекомендовали не покупать билеты компании Bek Air 12:01, В мире 1 994
Стало известно, граждане каких стран были на борту упавшего в Иране самолета - СМИ 11:56, В мире 2 449
Азербайджан выразил соболезнования Украине в связи с крушением самолета в Иране 11:53, Политика 2 058
АФФА учредила важную должность 11:50, Спорт 2 088
Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана 11:46, В мире 2 476
Malaysia Airlines прекратила полеты над территорией Ирана 11:43, В мире 2 027
Инновационная услуга “Мобильная оплата” уже в Азербайджане! (R) 11:39, Экономика 2 142
На Абшероне возникли перебои в подаче газа 11:36, Общество 2 156
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 11:33, В мире 2 170
Украинское посольство исключило версию теракта в разбившемся самолете 11:30, В мире 2 156
Азербайджан как главный дипломатический хаб региона - внешнеполитические итоги 2019 11:26, Политика 2 189
Завтра в Джоджуг Марджанлы запустят маршрутные автобусы 11:23, Общество 2 143
Страшные кадры горящего ТЦ в России - ВИДЕО 11:20, В мире 2 798
В авиакатастрофе в Тегеране погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа 11:17, В мире 2 168
Иранские военные самолеты подняты в воздух 11:03, В мире 2 708
Военные США в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет - СМИ 10:44, В мире 2 483
Азербайджан примет участие в церемонии открытия "Турецкого потока" 10:40, Экономика 2 429
Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев 10:37, В мире 2 451
В США пройдет марш "Нет войне с Ираном" 10:34, В мире 2 395
Кадры первых минут после крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 10:31, В мире 3 400
В Иране произошли два сильных землетрясения у АЭС «Бушер» 10:28, В мире 2 985
В Сети появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране - СТРАШНЫЕ КАДРЫ 10:25, В мире 3 809
Признавшийся в растрате республиканец ушел из конгресса США 10:22, В мире 2 338
В иранском аэропорту назвали причину крушения украинского лайнера 10:19, В мире 3 191
Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране 10:17, В мире 2 370
В украинский самолет случайно попала иранская ракета - СМИ 10:14, В мире 7 460
Опубликованы новые кадры атаки Ирана на американскую базу - ВИДЕО 10:12, В мире 2 612
Истребители США поднялись с нескольких авиабаз на Ближнем Востоке 10:10, В мире 2 813
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 10:08, Политика 2 380
Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета 10:05, В мире 2 413
Азербайджан уточняет наличие своих граждан среди погибших при авиакатастрофе в Иране - ОБНОВЛЕНО 10:02, Общество 2 566
Иран привел в готовность все подземные ракетные объекты 09:57, В мире 2 532
В Азербайджане подорожало золото 09:54, Экономика 2 511
Назначен новый глава дорожной полиции Баку 09:51, Общество 3 774
80 человек погибли на американской военной базе - в результате атаки Ирана - ВИДЕО 09:44, В мире 3 719
Начальник штаба вооруженных сил Ирана пригрозил США 09:40, В мире 2 583
В Азербайджане участились молнии, град, ливни - ИССЛЕДОВАНИЕ 09:36, Общество 2 601
Появились кадры второй атаки Ирана на военную базу США в Ираке - ВИДЕО 09:33, В мире 4 107
Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране 09:29, В мире 2 614
Все пассажиры самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли 09:25, В мире 3 175
Вокруг Белого дома усилены меры безопасности из-за ситуации с Ираном 09:22, В мире 2 549
Компания Boeing изучает информацию о крушении украинского лайнера в Иране 09:18, В мире 2 592
Первые кадры с места крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 09:12, В мире 5 610
Помпео срочно вызвали в конгресс на слушания по Ирану 08:55, В мире 2 788
Стало известно, сколько человек было на борту рухнувшего украинского самолета 08:51, В мире 2 988
Иран серьезно предостерег США - направлено письмо в ООН 08:49, В мире 2 842
SOCAR подвела итоги и обнародовала планы на 2020 год 08:45, Экономика 2 905
Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе 08:33, В мире 2 871
Нефть резко подорожала после ударов Ирана по США 08:29, В мире 2 840
Иранские силы нанесли удары по американской базе - 35 раз 08:26, В мире 2 928
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком 08:24, В мире 2 780
Иран атаковал ракетами объекты США, десятки погибших - эскалация ситуации в регионе - ОБНОВЛЕНО 3 - ФОТО - ВИДЕО 08:21, В мире 26 186
В Иране рухнул украинский самолет - на борту было около 180 пассажиров - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО 08:16, В мире 32 667
ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру 08:12, В мире 2 877
В 2020 году Европе придется иметь дело совсем с другим Азербайджаном - Тофик Аббасов для Day.Az 08:00, Политика 3 634
МИД Италии назвал Ливию угрозой для ЕС 07:52, В мире 2 893
Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке 07:36, В мире 3 068
Британия назвала условие вывода войск из Ирака 07:21, В мире 3 106
Помпео отказали в почетном гражданстве 07:07, В мире 3 208
В США заявили о поиске дипломатического решения ситуации с Ираном 06:34, В мире 3 313
Макрон провел телефонные переговоры с Роухани 05:01, В мире 3 631
Франция усилит защиту своих военных в Ираке 03:32, В мире 3 909
Трамп пригрозил Ираку санкциями 02:04, В мире 4 278
Трамп готов соблюдать запрет на разрушение культурных объектов Ирана 00:48, В мире 4 584
Ещё новости