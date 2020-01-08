https://news.day.az/world/1192316.html Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган высказались за решение всех проблем в районе Персидского залива только мирными методами на основе международного права, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"И в связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права", - сказал Лавров журналистам.
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