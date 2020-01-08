Япония временно закрыла посольство в Ираке

Япония временно закрыла свое посольство в Ираке и призвала японских граждан эвакуироваться из этой страны в связи с ударом по военным базам США со стороны Ирана, следует из опубликованных в среду рекомендаций японского МИД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с ростом напряженности в регионе и вероятностью возникновения непредвиденной ситуации в ближайшее время посольство Японии в Ираке призвало соотечественников в этой стране к скорейшей эвакуации, и с завершением эвакуации всех желающих из Багдада, 8 января по местному времени (посольство - ред.) временно закрыто", - говорится в сообщении МИД. Кроме того, Япония оказывает содействие в эвакуации ее граждан через консульство в Эрбиле.