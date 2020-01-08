Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+

Страны сделки ОПЕК+ всегда имеют возможность собраться, если для этого будет необходимость, и обсудить ситуацию на рынке нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом глава Минэнерго РФ прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+ из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Надо смотреть, мониторить ситуацию. У нас всегда есть возможность собраться, если для этого будет необходимость", - сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.