https://news.day.az/world/1192321.html Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+
Страны сделки ОПЕК+ всегда имеют возможность собраться, если для этого будет необходимость, и обсудить ситуацию на рынке нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Таким образом глава Минэнерго РФ прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+ из-за ситуации на Ближнем Востоке.
"Надо смотреть, мониторить ситуацию. У нас всегда есть возможность собраться, если для этого будет необходимость", - сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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