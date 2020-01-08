https://news.day.az/world/1192328.html Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США
Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обеспокоены эскалацией напряжённости между Ираном и США, считают, что обмены ударами не будут способствовать решению проблем, говорится в совместном заявлении лидеров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Заявление было сделано на фоне ночной атаки Тегерана военных баз США на территории Ирака в ответ на операцию Вашингтона по уничтожению генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.
"Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряжённости между США и Ираном и негативными последствиями, которые она оказывает на Ирак. Мы оцениваем американскую операцию по уничтожению командующего отрядом аль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани во время его поездки в Багдад 3 января 2020 года как акт, который подрывает стабильность и безопасность в регионе", - говорится в совместном заявлении лидеров РФ и Турции.
"В свете ракетной атаки Ирана на базы коалиции в Ираке, совершенной 8 января 2020 года, мы считаем, что обмен ударами и использование силы любой стороной не способствует нахождению решений сложных проблем Ближнего Востока, но, наоборот, приведут к новому витку нестабильности и в итоге нанесут ущерб всем сторонам", - подчеркивается в документе, принятом по итогам переговоров.
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