Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряжённости между США и Ираном и негативными последствиями, которые она оказывает на Ирак. Мы оцениваем американскую операцию по уничтожению командующего отрядом аль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани во время его поездки в Багдад 3 января 2020 года как акт, который подрывает стабильность и безопасность в регионе", - говорится в совместном заявлении лидеров РФ и Турции.