https://news.day.az/world/1192330.html В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном
В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп настроен на переговоры с Ираном, несмотря на эскалацию между двумя странами. Такое мнение высказал в среду в беседе с журналистами председатель комитета Сената по делам вооруженных сил, республиканец Джеймс Инхоф, ередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, глава государства провел беседы по телефону прошлой ночью с рядом законодателей. У Инхофа сложилось впечатление, что Трамп усматривает в действиях Тегерана возможность для начала переговоров. "Это откроет дверь для переговоров с Ираном", - цитирует сенатора телеканал CNN.
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