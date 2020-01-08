https://news.day.az/world/1192330.html В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном

В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном

В мире, 8 января 2020 20:23 358

Президент США Дональд Трамп настроен на переговоры с Ираном, несмотря на эскалацию между двумя странами. Такое мнение высказал в среду в беседе с журналистами председатель комитета Сената по делам вооруженных сил, республиканец Джеймс Инхоф, ередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, глава государства провел беседы по телефону прошлой ночью с рядом законодателей. У Инхофа сложилось впечатление, что Трамп усматривает в действиях Тегерана возможность для начала переговоров. "Это откроет дверь для переговоров с Ираном", - цитирует сенатора телеканал CNN.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В центре Баку горит жилой дом - ВИДЕО 20:59, Общество 405
Президент Ильхам Алиев: Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города – наша очередная историческая заслуга 20:56, Политика 142
Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак 20:51, В мире 157
Трамп выступил с заявлением после иранского удара по базам 20:37, В мире 345
В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном 20:23, В мире 358
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана 20:14, Политика 381
В Тегеран вылетит украинский борт с экспертами и спасателями 20:11, В мире 387
Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США 20:06, В мире 416
Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции - ФОТО 20:01, Политика 442
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+ 19:55, В мире 450
В Азербайджане создадут геопарки - впервые на Кавказе 19:43, Общество 580
Япония временно закрыла посольство в Ираке 19:30, В мире 563
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе 19:19, В мире 625
Карлос Гон назвал причину своего ареста 19:05, В мире 712
Новшество для азербайджанских фермеров 18:51, Экономика 767
В Стамбуле обрушился ресторан, есть пострадавшие 18:38, В мире 830
Атаки на базы в Ираке нарушают суверенитет ООН и ведут к эскалации - заявление ООН 18:25, В мире 934
В Грузии от «свиного гриппа» скончались 2 человека 18:13, В мире 959
Мазахир Панахов дал кандидатам рекомендации по предвыборной деятельности 18:01, Политика 887
НАНА создает сценарий изменений климатических параметров 17:54, Общество 944
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 17:48, Политика 960
Прагматизм возобладает, и масштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать - Ильгар Велизаде о конфликте Ирана и США 17:46, Политика 1 140
Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего побега 17:43, В мире 1 012
Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток" 17:37, В мире 1 064
Обнародованы данные о гражданах Азербайджана, взятых в плен и заложники 17:33, Политика 1 303
Избирательная комиссия не имеет права нарушать процедурные правила - председатель ЦИК 17:29, Политика 1 013
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты 17:25, В мире 1 102
Иран не передаст компании Boeing черные ящики с украинского самолета 17:20, В мире 1 202
При взрыве газа в Казахстане пострадали 7 человек, погиб ребенок - ВИДЕО 17:17, В мире 1 086
"Азеристиликтеджхизат" полностью погасил свой долг "Азеригаз" 17:11, Экономика 1 120
Хикмет Гаджиев рассказал о двусторонних связях между Азербайджаном и Францией 17:09, Политика 1 114
Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа благодаря "Турецкому потоку" 17:05, В мире 1 109
Хикмет Гаджиев провел переговоры в Париже - ФОТО 16:57, Политика 1 296
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана 16:51, В мире 1 297
Посол Польши эвакуирована из Ирака 16:47, В мире 1 211
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения - ВИДЕО 16:41, В мире 2 161
Субсидирование затронет все сферы сельского хозяйства - заявление Кабмина 16:39, Экономика 1 220
В 2019 году в Армении зарегистрирован демографический кризис 16:36, Политика 1 354
Президент Ильхам Алиев принял Анара Гулиева в связи с назначением на должность главы Госкомитета градостроительства и архитектуры - ФОТО 16:32, Политика 6 667
Армянский солдат застрелился из пулемета 16:30, Политика 1 366
Реформы Президента Ильхама Алиева открывают новые возможности для бизнеса 16:26, Политика 6 520
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США 16:20, В мире 1 385
Центробанк привлек 150 миллионов манатов 16:12, Экономика 1 330
В Азербайджане снижен возраст получающих пособие пенсионеров 16:07, Общество 1 819
Влияние ситуации в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку - ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО 15:59, Общество 2 772
Назначен новый глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре - распоряжение Президента Ильхама Алиева 15:53, Политика 1 809
Песню «Sarı gəlin» сравнили с саундтреком "Игры престолов" - Реакция европейцев на азербайджанскую песню - ВИДЕО 15:48, Культура 1 685
Президент Ильхам Алиев освободил от должности первого замглавы Госкомитета по градостроительству и архитектуре 15:46, Политика 1 770
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана 15:44, В мире 2 018
В Австралии убьют 10 тыс. верблюдов 15:40, В мире 1 604
Армения несет ответственность за убийство азербайджанского пограничника - обращение МИД 15:33, Политика 1 740
Власти Кувейта опровергли информацию о выводе войск США 15:27, В мире 1 525
США выведут войска с базы "Арифджан" 15:21, В мире 1 676
Нетаньяху пообещал сокрушительный удар "любому, кто атакует Израиль" 15:14, В мире 1 682
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле 15:08, В мире 1 611
Finnair временно приостановила полеты над Ираном и Ираком 15:03, В мире 1 570
В Абшеронском районе восстановлена подача газа 14:59, Общество 1 606
В Азербайджане радикальная оппозиция полностью исчерпала себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 14:55, Политика 1 647
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому 14:49, Политика 1 919
Туристы из Европы стали чаще посещать Азербайджан 14:48, Туризм 2 142
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани 14:47, Политика 1 867
В минобороны Ирана рассказали о следующем ответе США 14:46, В мире 1 985
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на сотни миллионов 14:42, Экономика 1 726
Роухани: Иранская атомная промышленность будет работать без ограничений 14:37, В мире 1 737
Азербайджан упростил механизм выдачи аграрных субсидий 14:35, Экономика 1 717
OnePlus представила необычный смартфон с исчезающей камерой - ФОТО 14:32, Технологии 1 747
Названа дата слушания по делу Юниса Сафарова 14:28, Общество 1 717
Бакинская высшая школа нефти - лидер с точки зрения карьерных возможностей 14:25, Общество 1 779
Маршруты полётов состоятельных азербайджанцев на новогодние праздники (R) 14:22, Туризм 1 922
Samsung выпустит «неубиваемый» смартфон - ФОТО 14:19, Технологии 1 840
Доставка нефти из стран Персидского залива подорожала 14:15, В мире 1 805
Авиакомпания Lufthansa приостановила полеты над Ираком и Ираном 14:11, В мире 1 781
Глава МИД ФРГ осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке 14:07, В мире 1 854
В Иране нашли второй черный ящик с разбившегося украинского лайнера 14:03, В мире 1 850
Азербайджанец выиграл крупную сумму в испанскую лотерею – как ему это удалось (R) 14:00, Экономика 2 497
Зариф и Чавушоглу обсудили удары Тегерана по базам США в Ираке 13:57, В мире 1 883
В Ташкенте начался новый суд над Гульнарой Каримовой 13:52, В мире 2 021
В Армении уничтожают русские церкви - вслед за мечетями 13:48, Политика 3 391
Air France приостановила перелеты над территориями Ирана и Ирака 13:48, В мире 1 865
Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии - ФОТО 13:44, Культура 1 976
Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана 13:40, В мире 1 996
В Баку ожидаются дожди 13:36, Общество 4
Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке 13:27, В мире 1 956
Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году 13:23, Экономика 1 966
Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране 13:19, В мире 2 061
Глава МИД Британии осудил удары Ирана по базам США в Ираке 13:12, В мире 2 034
"Международные авиалинии Украины" заверили, что разбившийся в Иране самолет был исправен 13:09, В мире 2 079
«Эйр Астана» прекратила полеты над Ираком и Ираном 12:58, В мире 2 081
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн 12:54, Общество 2 089
Pensiya almaq istəyənlərə ŞAD XƏBƏR: Yaş həddində dəyişiklik 12:50, Azərbaycanca 4 489
Чавушоглу совершит визит в Ирак 12:46, В мире 2 167
Похоронен погибший в результате армянской провокации азербайджанский пограничник - ФОТО 12:42, Общество 2 272
Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной" 12:31, В мире 2 256
140 граждан Ирана погибли при крушении самолета украинской авиакомпании 12:27, В мире 2 420
Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе 12:23, В мире 2 272
"Украинские авиалинии" приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок 12:09, В мире 2 329
В Могадишо взорвался заминированной автомобиль, есть жертвы 12:05, В мире 2 330
Казахстанцам порекомендовали не покупать билеты компании Bek Air 12:01, В мире 2 331
Стало известно, граждане каких стран были на борту упавшего в Иране самолета - СМИ 11:56, В мире 2 793
Азербайджан выразил соболезнования Украине в связи с крушением самолета в Иране 11:53, Политика 2 395
АФФА учредила важную должность 11:50, Спорт 2 433
Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана 11:46, В мире 2 832
Malaysia Airlines прекратила полеты над территорией Ирана 11:43, В мире 2 364
Инновационная услуга “Мобильная оплата” уже в Азербайджане! (R) 11:39, Экономика 2 483
На Абшероне возникли перебои в подаче газа 11:36, Общество 2 499
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 11:33, В мире 2 509
Украинское посольство исключило версию теракта в разбившемся самолете 11:30, В мире 2 491
Азербайджан как главный дипломатический хаб региона - внешнеполитические итоги 2019 11:26, Политика 2 529
Завтра в Джоджуг Марджанлы запустят маршрутные автобусы 11:23, Общество 2 483
Страшные кадры горящего ТЦ в России - ВИДЕО 11:20, В мире 3 157
В авиакатастрофе в Тегеране погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа 11:17, В мире 2 503
Иранские военные самолеты подняты в воздух 11:03, В мире 3 057
Военные США в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет - СМИ 10:44, В мире 2 821
Азербайджан примет участие в церемонии открытия "Турецкого потока" 10:40, Экономика 2 773
Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев 10:37, В мире 2 794
В США пройдет марш "Нет войне с Ираном" 10:34, В мире 2 731
Кадры первых минут после крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 10:31, В мире 3 783
В Иране произошли два сильных землетрясения у АЭС «Бушер» 10:28, В мире 3 341
В Сети появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране - СТРАШНЫЕ КАДРЫ 10:25, В мире 4 267
Признавшийся в растрате республиканец ушел из конгресса США 10:22, В мире 2 677
В иранском аэропорту назвали причину крушения украинского лайнера 10:19, В мире 3 546
Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране 10:17, В мире 2 706
В украинский самолет случайно попала иранская ракета - СМИ 10:14, В мире 8 058
Опубликованы новые кадры атаки Ирана на американскую базу - ВИДЕО 10:12, В мире 2 953
Истребители США поднялись с нескольких авиабаз на Ближнем Востоке 10:10, В мире 3 217
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 10:08, Политика 2 715
Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета 10:05, В мире 2 749
Азербайджан уточняет наличие своих граждан среди погибших при авиакатастрофе в Иране - ОБНОВЛЕНО 10:02, Общество 2 913
Иран привел в готовность все подземные ракетные объекты 09:57, В мире 2 869
В Азербайджане подорожало золото 09:54, Экономика 2 852
Назначен новый глава дорожной полиции Баку 09:51, Общество 4 145
80 человек погибли на американской военной базе - в результате атаки Ирана - ВИДЕО 09:44, В мире 4 114
Начальник штаба вооруженных сил Ирана пригрозил США 09:40, В мире 2 922
В Азербайджане участились молнии, град, ливни - ИССЛЕДОВАНИЕ 09:36, Общество 2 951
Появились кадры второй атаки Ирана на военную базу США в Ираке - ВИДЕО 09:33, В мире 4 547
Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране 09:29, В мире 2 951
Все пассажиры самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли 09:25, В мире 3 523
Вокруг Белого дома усилены меры безопасности из-за ситуации с Ираном 09:22, В мире 2 889
Компания Boeing изучает информацию о крушении украинского лайнера в Иране 09:18, В мире 2 930
Первые кадры с места крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 09:12, В мире 6 038
Помпео срочно вызвали в конгресс на слушания по Ирану 08:55, В мире 3 128
Стало известно, сколько человек было на борту рухнувшего украинского самолета 08:51, В мире 3 327
Иран серьезно предостерег США - направлено письмо в ООН 08:49, В мире 3 182
SOCAR подвела итоги и обнародовала планы на 2020 год 08:45, Экономика 3 255
Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе 08:33, В мире 3 212
Нефть резко подорожала после ударов Ирана по США 08:29, В мире 3 185
Иранские силы нанесли удары по американской базе - 35 раз 08:26, В мире 3 269
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком 08:24, В мире 3 119
Иран атаковал ракетами объекты США, десятки погибших - эскалация ситуации в регионе - ОБНОВЛЕНО 3 - ФОТО - ВИДЕО 08:21, В мире 29 158
В Иране рухнул украинский самолет - на борту было около 180 пассажиров - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО 08:16, В мире 36 713
Ещё новости