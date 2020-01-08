В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп настроен на переговоры с Ираном, несмотря на эскалацию между двумя странами. Такое мнение высказал в среду в беседе с журналистами председатель комитета Сената по делам вооруженных сил, республиканец Джеймс Инхоф, ередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, глава государства провел беседы по телефону прошлой ночью с рядом законодателей. У Инхофа сложилось впечатление, что Трамп усматривает в действиях Тегерана возможность для начала переговоров. "Это откроет дверь для переговоров с Ираном", - цитирует сенатора телеканал CNN.