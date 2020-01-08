https://news.day.az/world/1192333.html Трамп выступил с заявлением после иранского удара по базам
Трамп выступил с заявлением после иранского удара по базам
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нанес незначительный урон американским базам, в результате ударов никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке".
Также Трамп отметил, что Тегеран не будет иметь ядерное оружие, пока он находится у власти.
Помимо этого, американский президент заявил, что Иран оказывает поддержку террористам.
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