Трамп выступил с заявлением после иранского удара по базам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нанес незначительный урон американским базам, в результате ударов никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке".

Также Трамп отметил, что Тегеран не будет иметь ядерное оружие, пока он находится у власти.