https://news.day.az/world/1192335.html Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак
Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак
Турецкий национальный авиаперевозчик Тurkish Airlines приостановил выполнение рейсов в Иран и Ирак до 21.00 пятницы, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании, передает Day.Az.
"Наша авиакомпания приняла решение приостановить все рейсы в аэропорты Ирана и Ирака до 21.00 9 января", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что приостановка рейсов в эти страны может быть продлена в зависимости от развития ситуации.
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