https://news.day.az/world/1192341.html Трамп призвал мировые державы выйти из сделки с Ираном

Трамп призвал мировые державы выйти из сделки с Ираном

В мире, 8 января 2020 22:14 247

Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай должны оторваться от остатков ядерной сделки с Ираном.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом Доме в связи с атакой Ирана на базы США в Ираке.

"Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма. Настало время, чтобы Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай осознали эту реальность. Теперь они должны оторваться от остатков иранской сделки. Мы все должны работать вместе, чтобы заключить сделку с Ираном, которая сделает мир более безопасным. Мы также должны заключить сделку, которая позволит Ирану процветать и использовать свой огромный неиспользованный потенциал. Мир и стабильность не могут преобладать на Ближнем Востоке, пока Иран продолжает насилие, беспорядки, ненависть и войну",- сказал он.

Ранее Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, касающегося количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг "последним". При этом отмечается, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

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