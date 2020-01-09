Трамп: США не нужна нефть на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты не нуждаются в ближневосточной нефти.

Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил в среду в ходе телеобращения к согражданам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Речь американского лидера была посвящена ситуации, сложившейся после нанесения Ираном ракетного удара по двум военным базам в Ираке, на которых размещаются американские солдаты. Тегеран провел эту операцию в ответ на уничтожение Вооруженными силами США одного из ключевых военачальников Ирана - Касема Сулеймани - на прошлой неделе.

С точки зрения Трампа, рост американской экономики за последние три года и другие достижения его президентства позволили создать на Ближнем Востоке новые "благоприятные возможности". "Мы [США] теперь являемся главным производителем нефти и природного газа в мире. Мы независимы [от поставок энергоресурсов из-за рубежа], и нам не нужна ближневосточная нефть", - сказал глава американской администрации.