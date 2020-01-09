Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что отступают от королевской семьи, и намерены начать работать, чтобы стать финансово независимыми. Об этом сообщает "Би-би-си".

Герцог и герцогиня Сассекские также отметили, что будут жить на два места: Великобритания и Северная Америка.

Они подчеркнули, что продолжат при этом соблюдать свой долг перед Королевой.

Пара считает, что данное решение позволит им воспитать своего сына с признательностью к традициям королевской семьи, в которой он родился, и в то же время предоставит им возможность "сосредоточиться на следующей главе" их жизни, включая запуск новой благотворительной организации.