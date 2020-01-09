https://news.day.az/world/1192349.html Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь
Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что отступают от королевской семьи, и намерены начать работать, чтобы стать финансово независимыми. Об этом сообщает "Би-би-си".
Герцог и герцогиня Сассекские также отметили, что будут жить на два места: Великобритания и Северная Америка.
Они подчеркнули, что продолжат при этом соблюдать свой долг перед Королевой.
Пара считает, что данное решение позволит им воспитать своего сына с признательностью к традициям королевской семьи, в которой он родился, и в то же время предоставит им возможность "сосредоточиться на следующей главе" их жизни, включая запуск новой благотворительной организации.
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