https://news.day.az/world/1192349.html Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь

Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь

В мире, 9 января 2020 01:03 276

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что отступают от королевской семьи, и намерены начать работать, чтобы стать финансово независимыми. Об этом сообщает "Би-би-си".

Герцог и герцогиня Сассекские также отметили, что будут жить на два места: Великобритания и Северная Америка.

Они подчеркнули, что продолжат при этом соблюдать свой долг перед Королевой.

Пара считает, что данное решение позволит им воспитать своего сына с признательностью к традициям королевской семьи, в которой он родился, и в то же время предоставит им возможность "сосредоточиться на следующей главе" их жизни, включая запуск новой благотворительной организации.

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