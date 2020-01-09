https://news.day.az/world/1192350.html Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Европейский союз подписали соглашение об упрощении визового режима и о сотрудничестве сторон в области реадмиссии, сообщается на сайте белорусского МИД.
Так, согласно документу, визовый сбор для белорусов, собирающихся посетить ЕС, составит €35, а также снизится время рассмотрения заявок на получение визы.
Некоторые категории путешественников смогут получать многократные визы с более длительным сроком действия при меньшем количестве предоставляемых для подтверждения цели поездки документов.
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