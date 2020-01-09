"Зеленую зону" в Багдаде снова обстреляли ракетами - ситуация накаляется

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, информации о пострадавших и ущербе пока нет.

В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.

Пятого января "зеленая зона" также подверглась обстрелу. Тогда пострадали несколько человек.

