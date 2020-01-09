https://news.day.az/world/1192351.html "Зеленую зону" в Багдаде снова обстреляли ракетами - ситуация накаляется
Пятого января "зеленая зона" также подверглась обстрелу. Тогда пострадали несколько человек.
"Зеленую зону" в Багдаде снова обстреляли ракетами - ситуация накаляется
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, информации о пострадавших и ущербе пока нет.
В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.
Пятого января "зеленая зона" также подверглась обстрелу. Тогда пострадали несколько человек.
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