Австралия сохранит военное присутствие в Ираке

Австралия намерена сохранить свое военное присутствие в Ираке после ракетного удара иранских сил по американским базам. Об этом в четверг заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон во время пресс-конференции в Канберре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил глава правительства, офицеры и служащие австралийского контингента в Ираке не будут выведены и продолжат свою работу в этой стране после обострения ситуации из-за ракетного обстрела военных баз. "Мы по-прежнему привержены продолжению этой важной работы", - заявил премьер-министр, отметив, что его правительство сосредоточено на обеспечении стабильности в регионе.

Общая численность австралийского контингента на Ближнем Востоке составляет 450 офицеров и служащих. Большая часть из них - порядка 350 человек - дислоцированы в Ираке, на базе Эт-Таджи под Багдадом. Кроме того, в регионе базируется австралийская авиационная оперативная группа, состоящая из экипажей и наземных диспетчеров самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail и многофункционального танкера KC-30A.