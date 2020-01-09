Еще одна трагедия в Иране: 18 погибших, 24 пострадавших

В иранской провинции Мазандаран автобус упал в ущелье, в результате погибли 18 человек, еще 24 получили различные травмы.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Организацию скорой помощи Ирана, передает Day.Az.

Автобус направлялся из Тегерана в город Келале провинции Гюлюстан.

Пострадавшие госпитализированы в больницы ближайших городов.

Причины ДТП расследуются