https://news.day.az/world/1192377.html Еще одна трагедия в Иране: 18 погибших, 24 пострадавших
Еще одна трагедия в Иране: 18 погибших, 24 пострадавших
В иранской провинции Мазандаран автобус упал в ущелье, в результате погибли 18 человек, еще 24 получили различные травмы.
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Организацию скорой помощи Ирана, передает Day.Az.
Автобус направлялся из Тегерана в город Келале провинции Гюлюстан.
Пострадавшие госпитализированы в больницы ближайших городов.
Причины ДТП расследуются
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