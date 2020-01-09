Роковой рейс: трагическая история жертв авиакатастрофы - ФОТО - ВИДЕО

8 января произошла ужасная трагедия. Boeing 737 потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

Данная трагедия еще долго будет жить в памяти людей. Сложно поверить, что из жизни ушли такие молодые, амбициозные и успешные люди, путь которых только-только начинался.

Мария Микитюк

Маше было всего 24. В столь юном возрасте она успела посетить 23 страны. Любила путешествовать.

Владимир Гапоненко

Командир борта. Имел 11 тыс. 600 часов налета.

Денис Лыхно

Бортпроводник. Работал всего полгода.

Екатерина Статник

Бортпроводник. Ей было 27.

Алексей Наумкин

Инструктор. Находился на борту в качестве усиленного экипажа - 12 тыс. часов налета.

Игорь Матьков

Старший бортпроводник. Ему было 34, в МАУ работал более 10 лет.

Юлия Сологуб

Бортпроводник. Ей было всего 25 лет. В МАУ она работала около полугода. Родилась в Нововолынске.

Овчарук Валерия

Бортпроводник. В МАУ с 2015-го.

Сергей Хоменко

Второй пилот. Начинал карьеру летчика в Вооруженных силах Украины. Был командиром эскадрильи Ту-134 "Голубая тропа".



Day.Az со ссылкой на inforesist.org представляет видео: