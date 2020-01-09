https://news.day.az/world/1192384.html В Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой

В Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой

В мире, 9 января 2020 10:05 320

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днем траура в связи с авиакатастрофой, которая произошла 8 января в Иране, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант. Там разбился пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов госвласти, местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций. Документом отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Ранее Зеленский провел рабочее совещание по вопросам, связанным с авиакатастрофой.

Крушение самолета МАУ при взлете из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни стало крупнейшей катастрофой за всю историю украинской авиации. На борту лайнера, направлявшегося из иранской столицы в Киев, находились 177 человек. Все они погибли.

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