https://news.day.az/world/1192391.html Бузова с телефоном в руке стала видеомемом в Сети - ВИДЕО
Бузова с телефоном в руке стала видеомемом в Сети - ВИДЕО
В Сети появился новый видеомем с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Знаменитость привлекла к себе внимание из-за своего смартфона, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Певица, которая сейчас находится на отдыхе в горах, опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором сказала:
"Все, убираю телефон, и на склон".
Однако затем в ее микроблоге появилось еще множество видеоселфи в горах. Интернет-пользователи нашли это забавным.
"Я, когда собираюсь отдохнуть от телефона", - пошутил автор видеомема, опубликованного на странице pikavids в Instagram.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре