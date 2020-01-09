Бузова с телефоном в руке стала видеомемом в Сети - ВИДЕО

В Сети появился новый видеомем с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Знаменитость привлекла к себе внимание из-за своего смартфона, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Певица, которая сейчас находится на отдыхе в горах, опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором сказала:

"Все, убираю телефон, и на склон".

Однако затем в ее микроблоге появилось еще множество видеоселфи в горах. Интернет-пользователи нашли это забавным.

"Я, когда собираюсь отдохнуть от телефона", - пошутил автор видеомема, опубликованного на странице pikavids в Instagram.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.