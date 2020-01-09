https://news.day.az/world/1192392.html Известен точный ущерб от ракетного удара Ирана

Известен точный ущерб от ракетного удара Ирана

В мире, 9 января 2020 10:24 309

В Пентагоне рассказали об ущербе, нанесенном американским военным базам в Ираке в результате иранского ракетного удара, передает Day.Az со ссылкой на svpressa.ru. Известно и точное количество ракет.

В общей сложности иранские войска выпустили по двум военным базам США 16 ракет, сообщил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер. При этом четыре из них не смогли достичь целей.

11 ракет упали на базу Айн аль-Асад, уничтожив парковочные площадки, один вертолет и палатки. Еще одна ракета рухнула на базу в Эрбиле. Информацию о жертвах и раненых среди американских военнослужащих Пентагон пока не раскрывает.

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