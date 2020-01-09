Власти Австралии просят людей покинуть зоны риска

Власти трех штатов юго-востока Австралии обратились к жителям с призывом покинуть зоны риска из-за экстремальной пожарной опасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в четверг в государственном метеобюро страны, она сохранится на континенте до вечера 11 января.

Решение властей и пожарных служб штатов Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Виктория было принято после публикации прогноза государственного метеобюро Австралии (BOM), согласно которому уже 10 января на всем восточном побережье континента установится жаркая и сухая погода, с преимущественной температурой выше 40 градусов тепла и порывистым северо-западным ветром. "Мы ждем жаркий и сухой северо-западный ветер с порывами и среднедневную температуру выше 40 градусов", - сообщил пресс-секретарь BOM Грэм Ридер.

Штат Виктория

Власти штата Виктория приняли решение продлить действие положения о стихийном бедствии из-за возможной активизации масштабных лесных пожаров на восточном побережье региона. "Завтра будет очень пожароопасный день, поэтому мы продлили действие положения о стихийном бедствии еще на 48 часов. Если вы можете уйти, вы должны уйти. Чем меньше людей будет в зонах повышенного риска, тем лучше. Будьте бдительны и оставайтесь в безопасности", - указано в сообщении премьер-министра региона Дэниэла Эндрюса, опубликованном в четверг в его Twitter.

В настоящий момент на территории штата зарегистрировано 23 масштабных лесных пожара, для 13 районов выпущены предупреждения о подготовке к эвакуации, жителям 19 регионов предписано срочно оставить свои дома. По данным региональной пожарной службы, огнем уничтожены более 1,2 млн гектаров леса и, по предварительным оценкам, более 400 жилых домов. В результате лесных пожаров на территории штата погибли три человека.

Новый Южный Уэльс

Осложнится пожарная обстановка и в штате новый Южный Уэльс, где огнем уже уничтожены более 6,5 млн гектаров леса. "Мы ждем чрезвычайную пожарную опасность на юге и юго-востоке региона", - указано в сообщении региональной пожарной службы штата. Здесь также прогнозируется активизация пожаров из-за неблагоприятных погодных условий - жары и сильного порывистого ветра. По данным синоптиков, самым прохладным местом в штате станет Сидней, где столбик термометра поднимется выше 32 градусов тепла.

В настоящий момент масштабные лесные пожары охватили значительную часть южного побережья штата, от Шолхэйвена, расположенного в 180 км к югу от Сиднея, до границы региона. По состоянию на 9 января зафиксированы 122 пожара, 60 из которых не локализованы. На борьбу с огнем мобилизованы более 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники. Полностью сгорели более 2,8 тыс. жилых домов и почти 4 тыс. хозяйственных и административных построек. В результате пожаров на территории региона погибли 20 человек.

Правительство Нового Южного Уэльса объявило, что выделит в дополнение к федеральной помощи 1 млрд австралийских долларов ($700 млн) на борьбу с лесными пожарами и восстановление пострадавших городов и инфраструктуры.

Южная Австралия

Напряженной также остается пожарная ситуация в штате Южная Австралия, где военные срочно эвакуируют жителей ряда поселков, расположенных на южном побережье острова Кенгуру. На острове, имеющем статус национального парка, частично перекрыты дороги и отключено электроснабжение. Армия Австралии развернула несколько опорных пунктов для обеспечения безопасности. Предупреждения об эвакуации выпущены для всех населенных пунктов острова и еще шести регионов на юго-восточном побережье штата.

Ранее сообщалось, что масштабный лесной пожар уничтожил порядка 170 тыс. гектаров леса на острове, что составляет более трети всей его территории. В огне погибли два человека. По предварительным оценкам, во время пожара в национальном парке "Кенгуру" погибли как минимум 25 тыс. коал и сотни тысяч других животных. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о выделении дополнительного пакета финансирования для восстановления инфраструктуры острова и заповедника.

Лесные пожары на континенте

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожены более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.