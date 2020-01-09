https://news.day.az/world/1192410.html Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing

Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing

В мире, 9 января 2020 11:10 584

Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете организации гражданской авиации Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", - уточняется в документе.

Как считают в ведомстве, траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул его обратно, в сторону аэропорта. При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту.

Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Погибли 176 человек. По предварительным данным, причиной крушения стала авария двигателя.

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