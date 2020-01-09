В Нигерии боевики вошли в город под видом военных, есть жертвы

По меньшей мере 20 солдат погибли и порядка 1 тыс. мирных жителей лишились жилья в результате нападения боевиков в городе Монгуно на северо-востоке Нигерии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в военных кругах этой страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, группа боевиков, выдавая себя за военнослужащих, вошла в город Монгуно в штате Борно вечером 8 января. Они атаковали местные подразделения военных, а также разрушили около 750 жилых домов.

Представитель вооруженных сил Нигерии от комментариев отказался.