Глава МИД Южной Кореи проведет переговоры с Помпео

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в Сан-Франциско 14 января, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, сообщил МИД РК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр и госсекретарь планируют дать оценку ситуации, связанной с усилиями по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове, путями всестороннего и взаимовыгодного развития южнокорейско-американских отношений, а также обменяться мнениями по региональным и международным проблемам, включая недавнюю ситуацию на Ближнем Востоке", - заявил на регулярном брифинге представитель МИД РК Ким Ин Чхоль.

Ожидается, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги также может посетить Сан-Франциско для участия в возможных трехсторонних или двусторонних переговорах с Кан Гён Хвой и Помпео.

В начале января Вашингтон провел операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска, что вызвало резкое усиление напряженности в регионе.

Ранее сообщалось, что Республика Корея может в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. Министерство обороны РК заявило в понедельник, что правительство рассматривает "все возможные варианты", но решение пока не принято. Как отмечают южнокорейские СМИ, в связи с конфликтом США и Ирана и напряженностью в регионе правительство Южной Кореи может пересмотреть свои планы.