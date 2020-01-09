Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде - ВИДЕО

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены посольства и правительственные здания, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По сообщению телеканала Sky News Arabia, сработали сирены воздушной тревоги.

Детальной информации о произошедшем пока нет.

Также не сообщается о погибших и пострадавших в результате инцидента.

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