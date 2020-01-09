https://news.day.az/world/1192438.html Постпред Ирана считает бессмысленным предложение США о сотрудничестве
Постпред Ирана считает бессмысленным предложение США о сотрудничестве
Предложение США о сотрудничестве с Ираном не имеет смысла до тех пор, пока действуют американские санкции в отношении Тегерана. Об этом в четверг заявил постпред Исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Когда мы слышим, как [США] заявляют о возможном сотрудничестве и на том же заседании принимают решение об ужесточении санкций, такие предложения не имеют смысла", - цитирует его агентство IRNA.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре