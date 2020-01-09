https://news.day.az/world/1192441.html Грузовик с газовыми баллонами врезался в школьный автобус в Индии - ВИДЕО

Грузовик с газовыми баллонами врезался в школьный автобус в Индии - ВИДЕО

В мире, 9 января 2020 12:42 524

В Индии грузовик, перевозивший газовые баллоны, лоб в лоб столкнулся со школьным автобусом. ДТП произошло на западе страны - в штате Гуджарат, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

После столкновения в фургоне начали взрываться баллоны с газом. Пламя перекинулось и на школьный автобус, который сгорел дотла.

В этой аварии только чудом никто не пострадал. Учеников быстро отвели на безопасное расстояние, а прохожие успели вытащить из кабины и водителя грузовика.

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