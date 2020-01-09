Угрожали пистолетом: видео дерзкого ограбления магазина в Петербурге - ВИДЕО

Камеры наблюдения зафиксировали вооруженное ограбление магазина сети "Дикси" в Санкт-Петербурге. Видеозапись оказалась в распоряжении РЕН ТВ.

Преступление было совершено вечером 7 января на набережной Комсомольского канала. В полицию позвонила сотрудница магазина, которая сообщила, что в помещение ворвались двое мужчин с пистолетом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Угрожая сотрудникам и покупателям, грабители вынесли из магазина товары и скрылись.

Как сообщает портал 78.ru, сотрудники полиции изъяли отпечатки пальцев, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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