Американцы стали получать фальшивые повестки о призыве в армию

В условиях резкого обострения американо-иранских отношений граждане США стали получать фальшивые электронные уведомления об их срочном призыве в армию. Об этом сообщила телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, отправители этих СМС-сообщений требовали от адресатов немедленно явиться на ближайшие "призывные пункты" для отправки в Иран. "Отказникам" угрожали крупными денежными штрафами и наказанием в виде лишения свободы сроком до шести лет. Многие послания, как отметила телекомпания, содержали грамматические ошибки и ссылки на несуществующих официальных представителей.

С учетом широкого распространения этой рассылки Командование по набору личного состава Армии (Сухопутных воск) США (USAREC) известило о том, что эти "повестки" являются фальшивками. "В USAREC поступило множество звонков и электронных писем об этих фальшивых текстовых сообщениях. Мы хотим, чтобы ни у кого из американцев не оставалось сомнений в том, что эти сообщения являются ложными", - говорится в заявлении, размещенном на сайте командования.

Обязательный призыв в армию был упразднен в США в 1973 году после крайне непопулярной среди молодежи войны во Вьетнаме. CNN напомнила, что решение об объявлении мобилизации в стране принимается Конгрессом США, которое затем должно быть одобрено президентом.

Американо-иранские отношения резко обострились после нанесения США в ночь на 3 января воздушного удара в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые используют американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. После этого президент США Дональд Трамп заявил об ужесточении Вашингтоном экономических санкций в отношении Тегерана.