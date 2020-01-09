"Нафтогаз" считает контракт с "Газпромом" самым выгодным для Украины

Украина довольна условиями газового контракта с "Газпромом" и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украина" Юрий Витренко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они ("Газпром" - прим. ТАСС) должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет", - пояснил Витренко.

Он также добавил, что российская компания будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа, фактические поступающее в ходе транзита в Европу. "Несмотря на то, что система не была полностью загружена и объемы были не очень значительные, "Газпром" будет платить за все объемы, которые были зарезервированы", - отметил Витренко.