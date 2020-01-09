Испанец заехал в храм на авто, спасаясь от дьявола - ВИДЕО

В испанской провинции Толедо в муниципалитете Сонсека мужчина за рулем внедорожника, протаранил двери церкви, сумел доехать до самого алтаря, сломав по пути церковные скамьи, пишет Digital de Castilla la Mancha.

"Нападение" произошло на храм Святого Иоанна Евангелиста, которого считают покровителем города, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Автомобилистом оказался 35-летний местный житель. Сам он полиции объяснил, что посчитал, что одержим дьяволом и хотел укрыться от него в церковном алтаре.

Мужчина был госпитализирован в больницу Толедо. Ему грозит арест.

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