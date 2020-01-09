США пока не определились с санкциями против Индии за покупку С-400

Единой формулы для применения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) не существует. Закон применяют на основании выводов, насколько действия других стран влияют на американские интересы в области обороны, заявил высокопоставленный представитель Госдепа США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Не существует общего запрета (на приобретение оружия у России - прим. ред.). Я имею в виду, что в каждом случае необходимо изучение того, в каких случаях применять CAATSA", - ответил представитель Госдепа на вопрос, намерены ли США вводить санкции против Индии за приобретение российских ЗРК С-400, сообщает "Интерфакс".



Необходимо учитывать особый статус Индии как крупного военного партнера США и то, насколько приобретение С-400 окажет влияние на новые виды американского оружия. "Проблема, с которой мы сталкиваемся в любом государстве, таком как Индия, заключается в приобретениях значительных систем, которые либо подвергают риску наши платформы, либо подвергают наши технологии воздействию противника", - пояснил сотрудник Госдепа.

По его словам, "Турция является прекрасным примером": "С-400 поставила под угрозу F-35. С-400 также может поставить под угрозу другие платформы".



Индия знает о риске применения санкций, но не намерена сворачивать сотрудничество с США в военно-технической области. Поэтому США стремятся работать с Индией, "чтобы найти путь вперед, где есть исторически сложившиеся направления сотрудничества, которые, безусловно, не подвергают их риску CAATSA".



"И я знаю, что Индия выразила обоснованные опасения по поводу того, что эти линии сотрудничества могут прерваться, чего они не хотят, поскольку это ухудшит возможности их обороны. А это последнее, что мы хотим делать с важным или любым другим партнером. Мы не хотим ухудшать их обороноспособность", - заключил представитель Госдепа.



По контракту, который подписан в октябре 2018 г. во время визита президента Владимира Путина в Индию, Россия должна поставить индийским вооруженным силам пять полков ЗРК С-400 на $5,43 млрд.

