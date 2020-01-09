https://news.day.az/world/1192477.html В Мали миротворцы ООН пострадали при ракетном обстреле
В Мали миротворцы ООН пострадали при ракетном обстреле
По меньшей мере 20 человек, включая 18 миротворцев ООН, пострадали в результате ракетного обстрела военной базы на севере Мали. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя миссии ООН в этой стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, шесть человек получили серьезные ранения. Отмечается, что на базе, расположенной в населенном пункте Тессалит, размещены представители ООН, Франции и Мали.
Подробности инцидента пока не приводятся.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре