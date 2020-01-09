В Мали миротворцы ООН пострадали при ракетном обстреле

По меньшей мере 20 человек, включая 18 миротворцев ООН, пострадали в результате ракетного обстрела военной базы на севере Мали. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя миссии ООН в этой стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, шесть человек получили серьезные ранения. Отмечается, что на базе, расположенной в населенном пункте Тессалит, размещены представители ООН, Франции и Мали.

Подробности инцидента пока не приводятся.