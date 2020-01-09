Ливанские власти запретили Карлосу Гону выезд из страны

Суд Ливана запретил выезд с территории страны бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону, сообщает ливанский телеканал MTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее закончилось слушание по делу Гона в главном здании суда в Бейруте. Судьи выслушали предпринимателя по вопросу "красной метки", выданной Интерполом, и по факту его визита в Израиль, что законодательно запрещается ливанским гражданам.

Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, в конце декабря сбежал. Он на частном самолете через Стамбул добрался до Бейрута, откуда официально заявил о своем местонахождении. Японская сторона требует выдать Гона для его ареста. Интерпол передал ливанской стороне "красную метку" для задержания бизнесмена.

Гон и его правая рука Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, помогал ему в этом.

Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.