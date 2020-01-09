Мальчик освоил бильярдные трюки, кажущиеся нереальными - ВИДЕО

Глядя на трюки, которые этот мальчик проделывает за бильярдным столом, можно немало удивиться, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Хотя юному дарованию из Китая всего 10 лет, он уже способен дать фору многим взрослым любителям бильярда.

Иные трюки смотрятся настолько нереально, что сразу возникает уверенность - у талантливого ребёнка большое будущее. Как бы то ни было, но юный мастер бильярда уже сейчас может похвастаться тем, что у него множество поклонников.

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