Кадры подготовки иранских ракет для удара по американским базам - ВИДЕО

Государственное телевидение Ирана опубликовало кадры подготовки ракет перед ударом по американским базам, расположенным в Ираке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На видео запечатлены склады, где хранятся ракеты, а также подготовка к запуску офицерами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Напомним, в среду, 8 января, Иран выпустил более десятка баллистических ракет по двум иракским базам с расквартированными американскими военными.

Удары стали ответом на гибель одного из командиров, генерала Сулеймани, который был убит 3 января в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада.

При обстреле никто из граждан США не пострадал. В ответ американский президент Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные экономические санкции против Тегерана.

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