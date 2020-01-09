Ссора в американском ресторане за 10 секунд превратилась в драку со стрельбой - ВИДЕО

В американском ресторане быстрого питания ссора, возникшая на ровном месте, в течение нескольких секунд превратилась в драку, окончившуюся стрельбой. В результате инцидента, один участник потасовки был ранен, а второго ждет длительный срок лишения свободы, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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