https://news.day.az/world/1192536.html Друзья нашли способ протрезветь и едва не погибли - ВИДЕО

Друзья нашли способ протрезветь и едва не погибли - ВИДЕО

В мире, 9 января 2020 16:44 81

В Иркутской области компания мужчин продемонстрировала, как не стоит вести себя на льду. Один из них чуть не погиб, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мужчина пытается расколоть лед, видимо, сил для этого не хватает, тем более что любитель закаливания сильно ударился головой.

Помочь утопающему выбраться приятели не спешат. Двое наблюдают за происходящим с берега. Все это время так называемый морж колотит в замерзшую гладь.

Лишь спустя полминуты ему удастся пробиться в полынью. Самый радикальный способ протрезветь друзья экстремала не оценили. Никто, кроме спасенного ныряльщика, окунаться больше не решился. 

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