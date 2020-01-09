https://news.day.az/world/1192552.html Поссорившись с другом, подвыпивший мужчина отправился громить магазин обидчика - ВИДЕО

Поссорившись с другом, подвыпивший мужчина отправился громить магазин обидчика - ВИДЕО

В мире, 9 января 2020 17:21 160

Мужчина по имени Ши оказался очень вспыльчивым человеком, и теперь эта черта характера может выйти ему боком, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Кадры, снятые в Хуайане (провинция Цзянсу, Китай), показывают, как главный герой протаранил витрину магазина автомобилем. После этого он извлёк из машины меч и принялся угрожать сотруднице, присматривавшей за торговой точкой в ночное время. К счастью, обошлось без жертв, и Ши, побушевав, уехал домой, но вскоре за ним явилась полиция.

На допросе воинственный мужчина рассказал, что выпивал с другом, и тут возникла ссора. Сильно обидевшись на приятеля и даже придя в ярость, Ши решил отомстить и отправился громить магазин, который принадлежал оппоненту. Инцидент расследуется, но любому ясно, что достойным поведение главного героя назвать никак нельзя.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
#ВИДЕОНОВОСТИ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Сотни граждан Азербайджана добровольно вернулись из Европы 18:34, Общество 25
Мазахир Панахов предупредил о недопустимости преждевременной агитации в соцсетях 18:28, Политика 86
Азербайджанский певец госпитализирован после тяжелого ДТП - ФОТО 18:26, Общество 143
Роковой рейс: трагическая история жертв авиакатастрофы - ФОТО - ВИДЕО 18:22, В мире 200
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах в Азербайджане 18:18, Политика 161
В Азербайджане упрощен доступ граждан к ряду электронных госуслуг 18:13, Общество 216
Названы азербайджанские СМИ, которые будут вести платную предвыборную агитацию 18:08, Политика 245
Азербайджан в праздничные дни посетили сотни тысяч туристов 18:04, Туризм 258
ЦИК Азербайджана предупредил окружные избирательные комиссии 17:59, Политика 283
Азербайджанские радикалы докатились до абсурда - "Политшоу представляет" - Видеопроект 17:56, Политика 286
На ирано-иракской границе произошло землетрясение 17:53, В мире 452
Новый тренд армянских революционеров - борьба со старыми туалетами 17:33, Политика 467
6 самых посещаемых парков Баку - у каждого из них своя особенность - ФОТО 17:31, Общество 533
"Снова ты полез не в свое дело!" - Али Керимли стал посмешищем в соцсетях 17:22, Политика 515
Обнародован список видов соцобеспечения в Азербайджане, назначающихся в электронном виде 17:15, Общество 617
Председатель ЦИК Азербайджана обратился к кандидатам в депутаты 17:10, Политика 514
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автодорог в Абшеронском районе 17:05, Политика 792
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления компании ACWA Power и исполнительного директора компании Masdar - ФОТО 16:55, Политика 2 655
В Азербайджане объявлен набор подростков для участия в международном кинофестивале - ФОТО 16:52, Культура 669
Мировые цены на продукты питания достигли самого высокого уровня за последние пять лет 16:48, В мире 892
Швеция поможет Украине в расследовании крушения самолета в Иране 16:45, В мире 689
Албания будет прилагать усилия в ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта - Заявление премьера 16:41, Политика 625
В Сирии взорвался заминированный автомобиль 16:36, В мире 724
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300 16:33, В мире 742
В Азербайджане создается новая организация 16:29, Общество 858
Кредитная линия "Факторинг" от Azer Turk Bank (R) 16:25, Экономика 709
Госслужба занятости трудоустроила более 100 тыс. граждан в Азербайджане 16:22, Экономика 751
Toyota построит в Японии город будущего - ФОТО 16:17, Технологии 765
Самед Сеидов: Радикальная оппозиция лжет об отказе ЕС отправлять наблюдателей в Азербайджан 16:12, Политика 764
Британские СМИ обвинили принца Гарри и его супругу в неуважении к королеве 16:04, В мире 1 068
«1917»: в формате IMAX только в Park Cinema 15:57, Это интересно 848
В Азербайджане обновлены десятки электронных учебников 15:50, Общество 887
В жилом массиве на Абшероне произошел пожар - ВИДЕО 15:43, Общество 1 100
Исследована оценка сейсмической опасности в Азербайджане 15:33, Общество 1 025
Кадры подготовки иранских ракет для удара по американским базам - ВИДЕО 15:26, В мире 1 899
Конфликт Ирана и США может привести к росту цены на нефть до $120 - Прогноз от Ариэля Коэна 15:22, Экономика 1 153
Новые назначения в минобразования Азербайджана 15:18, Общество 1 319
Во Дворце Гейдара Алиева пройдет сольный концерт Джалала Аббасова 15:15, Культура 988
Уволен декан азербайджанского вуза 15:11, Общество 1 769
Погибшая в авиакатастрофе в Иране стюардесса успела рассказать об обстреле - ФОТО 14:58, В мире 13 825
Səməd Seyidov: "Radikal müxalifətin guya Avropa Birliyinin Azərbaycana müşahidəçi göndərməməsi barədə iddiaları tamamilə yalandır" 14:55, Azərbaycanca 1 188
Utair подготовила маршруты в обход Ирана и Ирака 14:54, В мире 1 225
Ливанские власти запретили Карлосу Гону выезд из страны 14:50, В мире 1 171
Молодые композиторы выступят с концертом в Филармонии 14:39, Культура 1 101
Эльбай Касим-заде: Президент Ильхам Алиев уделяет пристальное внимание гармоничному развитию Баку и других городов Азербайджана 14:30, Политика 2 096
В Мали миротворцы ООН пострадали при ракетном обстреле 14:28, В мире 1 265
США пока не определились с санкциями против Индии за покупку С-400 14:17, В мире 1 260
Состоялся концерт, посвященный 90-летию Алибабы Мамедова 14:05, Культура 1 343
Бывший глава концерна Nissan приехал на допрос в Бейрут 13:49, В мире 1 493
"Нафтогаз" считает контракт с "Газпромом" самым выгодным для Украины 13:43, В мире 1 410
В Азербайджане ожидаются снег и сильный ветер - прогноз на завтра 13:37, Общество 4
Названы основные версии крушения самолета в Иране 13:33, В мире 1 848
Daşınmaz əmlakın icbari sığortası barədə bilməli olduğumuz məlumatlar 13:29, Azərbaycanca 1 878
Американцы стали получать фальшивые повестки о призыве в армию 13:15, В мире 1 553
Крушение Boeing 737 в Иране - погибли целые семьи - ФОТО 12:57, В мире 23 672
В Пекине обсудили нагорно-карабахский конфликт - ФОТО 12:46, Политика 1 682
Грузовик с газовыми баллонами врезался в школьный автобус в Индии - ВИДЕО 12:42, В мире 1 696
Постпред Ирана считает бессмысленным предложение США о сотрудничестве 12:34, В мире 1 662
В Австрии магазины будут бесплатно раздавать продукты 12:25, В мире 1 927
Аэропорты Азербайджана в 2019 году побили новый рекорд 12:18, Экономика 1 915
Азербайджанская команда показала феерическое шоу на фестивале огня в Санкт-Петербурге - ВИДЕО 12:14, Общество 1 932
В Нигерии боевики вошли в город под видом военных, есть жертвы 12:10, В мире 1 726
Туристы из Индии стали чаще посещать Азербайджан - ФОТО 12:02, Туризм 1 921
Обострение конфликта Ирана и США очень вероятно - Игорь Коротченко о ситуации на Ближнем Востоке 12:00, Политика 2 141
В Сирии погибли четверо турецких военнослужащих 11:59, В мире 1 784
Некоторые авиакомпании стали использовать воздушное пространство Азербайджана в обход Ирана 11:54, Общество 2 051
Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая" 11:51, Экономика 2 017
Обнародован прогноз космической погоды 11:47, Общество 1 829
МИД Азербайджана исключил швейцарского космонавта из "черного списка" 11:44, Политика 1 850
Глава МИД Южной Кореи проведет переговоры с Помпео 11:42, В мире 1 782
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде - ВИДЕО 11:36, В мире 2 118
“Dağların daş nağılı” - Lahıc - FOTO 11:34, Azərbaycanca 2 083
В Азербайджане создается новая федерация 11:30, Спорт 1 982
Вице-премьер Китая подпишет соглашение о торговой сделке с США 11:25, В мире 1 832
Представители Красного Креста навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева 11:16, Политика 1 901
Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing 11:10, В мире 2 206
Банки Японии приказали своим сотрудникам покинуть Иран 11:07, В мире 1 990
ЧП с Boeing в московском аэропорту 11:00, В мире 2 159
В Нахчыване создан Фонд аграрного страхования 10:52, Экономика 1 957
В Армении на треть выросло число желающих бежать из страны 10:47, Политика 2 198
AZAL удостоена премии самой пунктуальной авиакомпании 10:42, Экономика 2 144
Момент взрыва украинского самолета в Иране - ВИДЕО 10:37, В мире 5 419
Власти Австралии просят людей покинуть зоны риска 10:33, В мире 2 060
Известен точный ущерб от ракетного удара Ирана 10:24, В мире 2 556
В Азербайджане подешевело золото 10:13, Экономика 2 185
Завершается срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты 10:09, Политика 2 180
В Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой 10:05, В мире 2 170
Иран настаивает на решении визовых проблем дипломатов 10:01, В мире 2 192
Началась реконструкция еще одной автомобильной дороги в Азербайджане - ФОТО 09:56, Экономика 2 421
Еще одна трагедия в Иране: 18 погибших, 24 пострадавших 09:49, В мире 2 838
В австралийских пожарах погибло более миллиарда животных 09:45, В мире 2 338
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 09:39, Политика 2 248
Двигатель "Boeing 737" загорелся при взлете из аэропорта Тель-Авива - ВИДЕО 09:33, В мире 5 821
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой 09:28, В мире 3 213
США заявили о готовности к переговорам с Ираном 09:22, В мире 2 441
Лидер республиканцев в Сенате США обсудил с Трампом процедуру импичмента 09:20, В мире 2 335
Исследования выявили причину вспышки пневмонии в Китае 09:14, В мире 2 431
Совет директоров HP отклонил повторное предложение о слиянии с Xerox 09:07, Технологии 2 343
В Бадамдаре сошел оползень - ОБНОВЛЕНО-2 09:02, Общество 2 888
Австралия сохранит военное присутствие в Ираке 09:00, В мире 2 374
Российские спецслужбы должны заняться армянской пропагандой АСАЛА - Евгений Михайлов специально для Day.Az 08:37, Политика 3 269
Азербайджанский мегапроект усилит конкуренцию на газовом рынке Европы - Заявление посла 08:33, Экономика 2 608
Третьей мировой не будет, у США и Ирана другие цели - Олег Кузнецов специально для Day.Az 08:32, Политика 4 187
Цена на нефть упадет ниже $60 в ближайшие годы - тревожный прогноз Всемирного банка 08:07, В мире 2 697
Дания выведет часть военных из Ирака - заявление премьера 07:58, В мире 2 623
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима 07:40, В мире 2 733
МИД Ирана ответил НАТО - жесткое заявление 07:22, В мире 3 111
Акции Boeing упали в цене - после авиакатастрофы в Иране 07:04, В мире 2 873
Спецпредставитель США по Сирии отправится в Стамбул и Эр-Рияд 01:24, В мире 4 195
"Зеленую зону" в Багдаде снова обстреляли ракетами - ситуация накаляется 01:07, В мире 5 059
Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь 01:03, В мире 4 469
Хикмет Гаджиев провел переговоры с ведущими мозговыми центрами Франции 00:20, Политика 4 607
Трамп: США не нужна нефть на Ближнем Востоке 00:17, В мире 4 565
Нефть подевешела после заявления Трампа по Ирану 8 января 23:57, В мире 4 582
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 8 января 22:51, В мире 4 793
История и культура, вплетенные в ковры - Репортаж Day.Az из филиала «Azərxalça» в Горадизе - ФОТО 8 января 22:48, Общество 4 845
Трамп призвал мировые державы выйти из сделки с Ираном 8 января 22:14, В мире 5 063
5 мест, ради которых стоит приехать в Баку - российское издание в восторге от Азербайджана 8 января 22:04, Туризм 9 734
Президент Ильхам Алиев: Все строительные работы повсюду в Азербайджане должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства 8 января 21:06, Политика 5 266
Сильный пожар в Баку, сгорел жилой дом - ВИДЕО 8 января 20:59, Общество 11 622
Президент Ильхам Алиев: Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города – наша очередная историческая заслуга 8 января 20:56, Политика 18 178
Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак 8 января 20:51, В мире 5 224
Трамп выступил с заявлением после иранского удара по базам 8 января 20:37, В мире 5 696
В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном 8 января 20:23, В мире 5 301
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана 8 января 20:14, Политика 5 302
В Тегеран вылетит украинский борт с экспертами и спасателями 8 января 20:11, В мире 5 285
Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США 8 января 20:06, В мире 5 361
Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции - ФОТО 8 января 20:01, Политика 5 357
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+ 8 января 19:55, В мире 5 347
В Азербайджане создадут геопарки - впервые на Кавказе 8 января 19:43, Общество 6 235
Япония временно закрыла посольство в Ираке 8 января 19:30, В мире 5 378
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе 8 января 19:19, В мире 5 450
Карлос Гон назвал причину своего ареста 8 января 19:05, В мире 5 539
Новшество для азербайджанских фермеров 8 января 18:51, Экономика 5 766
В Стамбуле обрушился ресторан, есть пострадавшие 8 января 18:38, В мире 5 812
Атаки на базы в Ираке нарушают суверенитет ООН и ведут к эскалации - заявление ООН 8 января 18:25, В мире 5 751
В Грузии от «свиного гриппа» скончались 2 человека 8 января 18:13, В мире 5 886
Мазахир Панахов дал кандидатам рекомендации по предвыборной деятельности 8 января 18:01, Политика 5 642
НАНА создает сценарий изменений климатических параметров 8 января 17:54, Общество 5 730
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 8 января 17:48, Политика 5 706
Прагматизм возобладает, и масштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать - Ильгар Велизаде о конфликте Ирана и США 8 января 17:46, Политика 6 044
Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего побега 8 января 17:43, В мире 5 777
Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток" 8 января 17:37, В мире 5 839
Обнародованы данные о гражданах Азербайджана, взятых в плен и заложники 8 января 17:33, Политика 6 343
Избирательная комиссия не имеет права нарушать процедурные правила - председатель ЦИК 8 января 17:29, Политика 5 753
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты 8 января 17:25, В мире 5 893
Иран не передаст компании Boeing черные ящики с украинского самолета 8 января 17:20, В мире 6 010
При взрыве газа в Казахстане пострадали 7 человек, погиб ребенок - ВИДЕО 8 января 17:17, В мире 5 858
"Азеристиликтеджхизат" полностью погасил свой долг "Азеригаз" 8 января 17:11, Экономика 5 927
Хикмет Гаджиев рассказал о двусторонних связях между Азербайджаном и Францией 8 января 17:09, Политика 5 908
Ещё новости