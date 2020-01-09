Поссорившись с другом, подвыпивший мужчина отправился громить магазин обидчика - ВИДЕО

Мужчина по имени Ши оказался очень вспыльчивым человеком, и теперь эта черта характера может выйти ему боком, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Кадры, снятые в Хуайане (провинция Цзянсу, Китай), показывают, как главный герой протаранил витрину магазина автомобилем. После этого он извлёк из машины меч и принялся угрожать сотруднице, присматривавшей за торговой точкой в ночное время. К счастью, обошлось без жертв, и Ши, побушевав, уехал домой, но вскоре за ним явилась полиция.

На допросе воинственный мужчина рассказал, что выпивал с другом, и тут возникла ссора. Сильно обидевшись на приятеля и даже придя в ярость, Ши решил отомстить и отправился громить магазин, который принадлежал оппоненту. Инцидент расследуется, но любому ясно, что достойным поведение главного героя назвать никак нельзя.

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