Целая флотилия светящихся НЛО отправилась в полёт по ночному небу - ВИДЕО

Жители округа Онейда (Нью-Йорк, США) смогли полюбоваться даже не на один, а на целых шесть светящихся НЛО, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Странные объекты, вылетевшие на прогулку по ночному небу, двигались независимо друг от друга, но всё равно как будто подчинялись некоему общему порядку.

В то время как уфологи отнеслись к появившемуся в интернете видеоролику с большим интересом и заявили, что перед нами - флотилия инопланетных кораблей, более скептично настроенные зрители считают, что кадры всего лишь показывают массовый запуск китайских фонариков.

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