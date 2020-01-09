https://news.day.az/world/1192563.html На ирано-иракской границе произошло землетрясение
На ирано-иракской границе произошло землетрясение
В 23 километрах от города Гесре-Ширин западной иранской провинции Керманшах и в 43 километрах от города Ханагин произошло землетрясение силой 4,3 балла, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az.
Землетрясение было зафиксировано в 14:22 по местному времени на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
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