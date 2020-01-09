Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара

Вскоре после ракетного удара по американской базе в Ираке военные Ирана с помощью методов радиоэлектронной борьбы нарушили работу американских беспилотников.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

"Мы провели операцию по радиоэлектронной борьбе приблизительно через 15 минут после удара по базе Эйн-аль-Асад, и американские беспилотные летательные аппараты были выведены из-под контроля", - заявил Хаджзаде.

Он добавил, что вывод техники из строя нанес "серьезный психологический удар" по американцам.

"Несмотря на то, что у них было много самолетов и военной техники вокруг базы Эйн-аль-Асад, они не смогли противостоять нашим ракетам", - добавил Хаджзаде.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.